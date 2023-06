Vessicchio | “L’attaccante più scarso d’Europa giocava nel Napoli Un bidone”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 11 giugno 2023) Il noto giornalista e tifoso della Juventus, Sergio, è tornato a parlare di Arkadiusz Milik in un post pubblicato su Facebook.-Juventus è una delle sfide che più ha avuto negli ex delle figure chiave, come quelle di Arkadiusz Milik e Gonzalo Higuain. Il polacco è arrivato alnell’estate del 2016, direttamente dall’Ajax, con l’arduo compito di colmare il vuoto lasciato dal Pipita, che aveva lasciato il club per la Juventus provocando una ferita ancora molto fresca. A distanza di anni anche Milik è poi approdato a Torino per rafforzare notevolmente il reparto offensivo della squadra. Ma non a tutti questo passaggio è piaciuto, o meglio, qualcuno ha diprezzato notevolmente le prestazioni del polacco. Parliamo di Sergio, giornalista italiano e sostenitore della Juventus, che ha espresso ...