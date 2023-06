Verona | Zaffaroni | «Coronata una rincorsa partita a gennaio Futuro? Vi dico questo»

(Di domenica 11 giugno 2023) Marco, allenatore del, ha parlato dopo la vittoria nello spareggio salvezza della Serie A: le dichiarazioni Marcoha parlato così a Dazn dopo Spezia-. LE PAROLE – «La soddisfazione è enorme, coroniamo stasera unache abbiamo iniziato lo scorso. Grandi complimenti ai ragazzi perchè sono stati eccezionali, in certi momenti nessuno credeva in noi ma abbiamo avuto la forza di andare avanti. Lo staff tecnico è stato eccezionale e ha contribuito a. La società ci è stata vicina, è una gioia di tutti. Da dove si riparte? Non posso rispondere ora, c’è tanta stanchezza».

Ilallenato daha chiuso la stagione con trentuno punti ed è la squadra che ha perso più punti da situazioni di vantaggio: sono 26 in tutto. La partita decide la terza retrocessa con ...Commenta per primo Spezia -1 - 3 Montipò 8,5 : quattro interventi decisivi soprattutto sul rigore, tiene a galla i ...7: grande primo tempo galvanizzati anche dalle due autoreti. Ma ...Commenta per primo Alzi la mano chi, a ottobre, si sarebbe aspettato la salvezza del, partito malissimo con la cessione in estate dei suoi gioielli Barak, Caprari e Simeone e ...e poi, ...

Hellas Verona salvo! La gioia di Zaffaroni: "E' il coronamento di una grande rincorsa"

L'allenatore gialloblù: "Futuro Sono stanco e abbiamo bisogno di riposare: non ho la lucidità giusta per rispondere" ...È terminata questa sera la stagione calcistica 2022-23 in Serie A e B.Il massimo campionato ha proposto un inedito spareggio salvezza, ...