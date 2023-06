Verona | Ngonge | «Abbiamo meritato di rimanere in Serie A»

(Di domenica 11 giugno 2023) Cyril, attaccante del, ha parlato dopo il successo sullo Spezia nello scontro salvezza per laA Cyrilha parlato così a Dazn dopo Spezia-. LE PAROLE – «diinA, ma non parlerei di me come top player. E’ stata una vittoria di gruppo, nonostante sentissi che ogni pallone potesse essere quello buono».

Ilresta in Serie A e lo Spezia retrocede in Serie B. E' questo il responso dello spareggio ... Per i gialloblù a segno Faraoni al 5' econ una doppietta al 26' e al 38'. Per i liguri ...Commenta per primo Spezia -1 - 3 Montipò 8,5 : quattro interventi decisivi soprattutto sul rigore, tiene a galla i ... un po' sottotono ma sempre indispensabile7,5: il gol di Lecce e la ...Commenta per primo Spezia -1 - 3 Dragowski sv: non può nulla: tre gol con due deviazioni determinanti sempre di Ampadu. ...gol e a centrocampo viene tagliato fuori nell'azione che porta...

Ngonge colpisce, Montipò para tutto: Spezia battuto 3-1 e il Verona resta in Serie A La Gazzetta dello Sport

A completare il prossimo campionato saranno Verona e Cagliari. Ngonge decide Spezia-Verona (LaPresse) – calciomercato.it L’Hellas vince 3-1 lo spareggio di Reggio Emilia contro lo Spezia. Si decide ...È terminata questa sera la stagione calcistica 2022-23 in Serie A e B.Il massimo campionato ha proposto un inedito spareggio salvezza, ...