Verona | Lazovic | «Abbiamo sofferto tanto | ora festeggiamo»

...- Il primo mese del 2023 ha visto ilmacinare gioco e punti grazie alla nuova - vecchia impostazione tattica e all'avanzamento sulla trequarti del leader tecnico e carismatico Darko, ...A segno per ilFaraoni e Ngonge con una doppietta Ilresta in Serie A e lo Spezia retrocede in Serie B . E' questo il responso dello spareggio ... che si incunea in area con, il ...(3 - 4 - 2 - 1): Montipò, Dawidowicz (14' st Cabal), Hien, Magnani (40' st Coppola), Faraoni, Tameze, Sulemana, Depaoli, Ngonge (30' Terracciano),(14' st Verdi), Djuric (30' st Gaich).

Hellas Verona, Lazovic: "Sapevamo che era l'ultima spiaggia. Finito nel migliore dei modi" TUTTO mercato WEB

LA SPEZIA (ITALPRESS) – E’ il Verona a vincere lo spareggio salvezza e a rimanere in Serie A, battendo per 3-1 lo Spezia. Dopo le reti prima di Faraoni e poi di Ampadu, è la doppietta di Ngonge a indi ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Pronti via e dopo cinque minuti lo spareggio si sblocca: la difesa dello Spezia legge malissimo l’attacco gialloblù, che si incunea in area con Lazovic, il cui ...