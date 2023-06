Verona | con la salvezza c'è l'obbligo di riscatto per Duda Non per Verdi | ecco perché

Commenta per primo Alzi la mano chi, a ottobre, si sarebbe aspettato la salvezza del, partito malissimola cessione in estate dei suoi gioielli Barak, Caprari e Simeone e una partenza da incuboGabriele Cioffi alla guida della squadra. Le cure Bocchetti e poi Zaffaroni,...La squadra di Semplici reagisce immediatamente e trova il pareggio proprioAmpadu al 15'. Ilsi ricompatta, spinge e in meno di dieci minuti vola sul 3 - 1 grazie a Ngonge , autore di una ...A segno per ilFaraoni e Ngongeuna doppietta Ilresta in Serie A e lo Spezia retrocede in Serie B . E' questo il responso dello spareggio disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia, nel quale i veneti si impongono per 3 ...

Spezia e Verona si giocano la vita in 90': Roma e Juve alla finestra Calciomercato.com

Sono Verona e Cagliari a completare la prossima Serie A. L’Hellas vince lo spareggio con lo Spezia, colpaccio dei sardi a Bari firmato Pavoletti Sono arrivati gli ultimi verdetti per la Serie A ...L'Hellas Verona vince contro lo Spezia nello spareggio e conquista la permanenza in Serie A Il Verona vince lo spareggio salvezza e resta in Serie A. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, i gialloblù han ...