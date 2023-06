(Di domenica 11 giugno 2023) LA(ITALPRESS) – E’ ila vincere lo spareggio salvezza e are in Serie A,ndo per 3-1 lo. Dopo le reti prima di Faraoni e poi di Ampadu, è la doppietta di Ngonge a indirizzare in maniera definitiva il match e la pratica salvezza per la squadra di Zaffaroni. Appena cinque minuti ed è ila sbloccare il risultato, grazie alla discesa sulla sinistra da parte di Lazovic e al pallone arretrato servito per il piazzato vincente di Faraoni. Risponde loche al 15? trova il gol del pareggio, grazie alla punizione battuta sull’out di destra e respinta dalla difesa delche però trova il destro potentissimo di Ampadu che si infila sotto la traversando Montipò. Il...

L'Hellas1 - 3 lo Spezia sul neutro del "Mapei" Stadium e resta in Serie A! Retrocede lo Spezia di Semplici. La partita Succede tutto nel primo tempo con il vantaggio dell'Hellas dopo 5' ...L'Hellas3 - 1 lo Spezia, con i gol tutti nel primo tempo (doppietta di Ngonge) e un grande Montipò ... Ilva subito in vantaggio al 5' con il tiro di Faraoni deviato da Ampadu. Dieci minuti ...Al 38' ancora Ngonge: punta Ampadu, calcia e, complice la deviazione del gallese,Dragowski. Il primo tempo finisce 3 - 1 per il, che con questo risultato rimarrebbe in A. Nella ripresa ...

Verona batte Spezia 3-1 e rimane in A, liguri retrocedono Agenzia di ... Italpress

battendo per la terza volta Dragowksi. Semplici non cambia e lo Spezia torna in campo con gli stessi uomini, così come il Verona. Zurkowski mette paura a Montipò che si salva con un super intervento, ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Pronti via e dopo cinque minuti lo spareggio si sblocca: la difesa dello Spezia legge malissimo l’attacco gialloblù, che si incunea in area con Lazovic, il cui ...