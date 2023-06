Valentino Rossi svela i piani per il futuro | La 24 Ore? Vorrei

, il dottore, abbandonata la MotoGp trova comunque ha motivo di sorridere. Venerdì ha portato a casa la vittoria, nella Road to Le Mans , la prima in auto. Poi ieri, anche se non ...2002 Mugello(Honda) ITA 2003 Mugello(Honda) ITA 2004 Mugello(Yamaha) ITA 2005 Mugello(Yamaha) ITA 2006 Mugello(...Non gli sono bastati i consigli di, boss del suo team, la VR46, giunto sul tracciato toscano all'indomani della vittoria della Le Mans Cup con la GT3, per dare sostegno morale a tutti ...

City-Inter, Valentino Rossi svela: "A troppi non gliene frega abbastanza" Corriere dello Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il successo di venerdì alla Road to Le Mans, al volante della BMW M4 del Team WRT, ha particolarmente caricato Valentino Rossi, che ha manifestato l'intenzione di correre nella località del Nordovest ...