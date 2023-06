Valentina Corradi di Paperissima Sprint è fidanzata? Età e vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 giugno 2023) Tutto pronto per la prima puntata dell’edizione estiva del programma più divertente di Canale 5:. Anche quest’anno andranno in onda le ‘Papere più divertenti’ che fanno ridere tutto il pubblico italiano. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Vittorio Brumotti, affiancato dalle due veline e co-conduttrici Marcia Thereza Araujo Barros e. La giovane è? Ecco tutto quello che sappiamo suoi suoi amori!è molto riservata sulla sua: non sappiamo se siaoppure no. Tuttavia, non traspare nessuna informazione dai suoi profili social e lei non ha mai parlato di ...