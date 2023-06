Uruguay-Italia | finale Mondiale under 20 | le formazioni ufficiali

Leggi su inter-news

(Di domenica 11 giugno 2023) Alle 23 in campodel20. Primadel torneo per la nazionale azzurra. Nessuno dell’Inter nell’undici schierato da Nunziata? Alle 2320,del. Gli azzurrini sognano il primo allorocontro i pari età sudamericani. Dell’Inter nessuno in campo dal primo minuto: in panchina Fontanarosa, Zanotti ed Esposito. Sicuramente daranno una mano in corso d’opera.20,: le(4-2-3-1): ...