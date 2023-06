Urso | liceo del Made in Italy nascerà nel 2024 2025

Nascerà 'nel 2024 - 2025 ildel Made in Italy che darà una formazione sul digitale, l'e - commerce ma che avrà anche una ... Adolfo, parlando al Forum in Masseria. Fra le cose fatte dal ...Nascerà "nel 2024 - 2025 ildel Made in Italy che darà una formazione sul digitale, l'e - commerce ma che avrà anche una ... Adolfo, parlando al Forum in Masseria. Fra le cose fatte dal ......ilIl rilancio del Made in Italy è al centro degli impegni del governo, tanto che il 31 maggio il Consiglio dei ministri ha varato un disegno di legge ad hoc firmato dal ministro Adolfo...

Liceo del Made in Italy "nascerà nel 2024-2025" Adnkronos

Il ministro Urso: 'Darà una formazione sul digitale, l'e-commerce ma che avrà anche una formazione manuale e creativa dedicata ai distretti ..."Nei giorni scorsi abbiamo lavorato a un disegno di legge che valorizza il Made in Italy, curando la parte delle competenze e avendo ben chiaro il problema del nostro paese della natalità. (ANSA) ...