ROMA - "Ho bisogno di capire quali siano gli obiettivi di Stellantis perchèin Italia si debbano e possono produrre 1 milione di autovetture come in Francia mentre nel ...Made in Italy Adolfo...GIOVEDI' Confcooperative : assemblea nazionale con ministri Salvini,, Fitto, Lollobrigida, ... VENERDI' Istat : inflazione a maggio, lettura finale, Inflazione di maggioper l'Eurozona Usa : ...... tra i quali Matteo Salvini, Guido Crosetto, Francesco Lollobrigida, Adolfo, Gilberto Pichetto Fratin, Orazio Schillaci, Raffaele Fitto e Gennaro Sangiuliano . Oggi è stata la voltadell'...

Urso: anche in Italia Stellantis deve produrre un milione di auto ilGiornale.it

L'intervento del ministro Adolfo Urso al forum organizzato nella masseria pugliese di Bruno Vespa. Tra i temi discussi automotive, terre rare e Ilva ...'Ho bisogno di capire quali siano gli obiettivi di Stellantis perchè anche in Italia si debbano e possono produrre 1 milione di autovetture come in Francia mentre nel nostro paese, lo scorso anno, se ...