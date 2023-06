in quattro Comuni della Sicilia per il ballottaggio. Il primo turno delle elezioni Amministrative 2023 non è riuscito a consegnare il nome del nuovo sindaco nelle città di Aci Sant'Antonio ...poi ad Acireale (Ct), Aci Sant'Antonio (Ct) e Piazza Armerina (En). Gli elettori sono in totale 186.040. A Siracusa gli aventi diritto al voto sono 102.147. A contendersi la poltrona ...Turno di ballottaggio domani e dopodomani per le amministrative in Sicilia. Sono quattro i comuni al voto, la sfida principale a Siracusa, unico capoluogo al secondo turno.poi ad Acireale (Ct), Aci Sant'Antonio (Ct) e Piazza Armerina (En). Gli elettori sono in totale 186.040. A Siracusa gli aventi diritto al voto sono 102.147. A contendersi la poltrona di ...

Urne aperte in Sicilia per ballottaggi, riflettori su Siracusa Tiscali Notizie

La sfida più rilevante è quella che riguarda proprio Siracusa. Nella città aretusea si confrontano l'uscente calendiano Francesco Italia e Ferdinando Messina, ...Ascolta l'articolo Un solo comune al ballottaggio in Sardegna. Ad Assemini urne aperte sino alle 23:00 e lunedì 12 giugno dalle ore 07:00 alle ore 15:00. La sfida sarà tra Mario Puddu e Diego Corrias.