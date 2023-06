Uno spray nasale alla ketamina contro l’emicrania cronica refrattaria? Lo studio su potenziali pericoli e benefici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 giugno 2023) La, assunta sotto forma di, potrebbe essere un trattamento sicuro ed efficace per contrastare i sintomi del. Lo ipotizza lo, condotto dal professor Michael Marmura del Dipartimento di Neurologia della Thomas Jefferson University a Philadelphia, pubblicato sulla rivista open access Regional Anesthesia & Pain Medicine. Laè un farmaco anestetico che, assunto a dosaggi inferiori di quelli necessari per l’anestesia, agisce sul sistema nervoso centrale come un potente psichedelico, producendo una sensazione di dissociazione tra mente e corpo e può indurre a assuefazione. Laintra, secondo i ricercatori, si pone come valida alternativa ...