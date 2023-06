Unabomber | da brillante ricercatore a lupo solitario | così terrorizzò gli Usa

... nutrendosi dei conigli a cui dava la caccia, tra il 1978 al 1995, questomatematico ... il che gli guadagnò il soprannome di '' (che sta per 'University and Airline Bomber'). Ma nel ...Il profilo dimatematico laureato ad Harvard poi ritiratosi ad una vita da quasi 'eremità, dal 1978 e per 18 anni, Kaczynski inviò 16 bombe, nascoste in pacchi postali, ad aziende,...Kaczynski , detto '', era riuscito a sfuggire alle autorità, continuando a compiere ...matematico laureato ad Harvard poi ritiratosi ad una vita da quasi "eremita", d al 1978 e per ...

Unabomber, alle origini del «lupo solitario»: così Ted Kaczynski terrorizzò gli Usa Corriere della Sera

Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto dalle guardie carcerarie della prigione federale nel North Carolina. Aveva 81 anni ...Trovato morto l’ex genio della matematica che per vent’anni aveva terrorizzato l’America spedendo ordigni fatti in casa. Era contro la società industriale ...