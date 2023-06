Un terremoto di magnitudo 6 | 2 scuote il Giappone settentrionale

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 11 giugno 2023) Undi6,2 ha scosso l’isola principale piùdel, Hokkaido, domenica, ma non sono stati segnalati immediatamente danni o feriti. Non è stato emesso alcun allarme tsunami. Non sono stati segnalati problemi alle centrali nucleari della zona, né interruzioni della fornitura di energia elettrica o dei treni proiettile in servizio nel