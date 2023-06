Un Posto al Sole Anticipazioni 12 giugno 2023 | Un ritorno inaspettato mette nei guai Lara!

Leggi su fattidigossip

(Di domenica 11 giugno 2023) Il 12prodi essere un’altra interessante puntata di Unal. La trama della soap opera ci porta a scoprire quanto le relazioni tra i personaggi possano essere complesse e come le loro vite possano essere influenzate da eventi inaspettati. Lara, una dei protagonisti della soap, si troverà di fronte a una sfida particolare: cercherà di sfruttare un momento importante tra Ferri e Roberto per avvicinarsi a quest’ultimo e prendersi il suonella sua vita. Leperò ci rivelano che il suo piano non andrà come previsto a causa di un: quello di Marina, decisa a non farsire i piedi in testa. A Palazzo Palladini, Mariella farà pace con Cerri e lo inviterà ...