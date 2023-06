“Un dolore immenso” Mara Venier | il triste racconto una volta tornata a casa | “Era la mia vita…”

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 11 giugno 2023), ildi un. La famosa e amata conduttrice tv si racconta sulle pagine di Tele Sette in quella che è un’intervista a tutto tondo sulla sua vita lavorativa e privata. La donna non ha mai avuto molti segreti e si racconta spesso senza limitazioni di sorta. Forse è questo il segreto die della sua Domenica In. A proposito, oggi, domenica 11 giungo, andrà in onda l’ultima puntata della stagione. Rivedremo ziacirca a metà settembre, dopo il rientro dalle vacanze estive. >>e il lutto, cosa si sa sulla morte del genero La donna però ha anche detto di aver passato un periodo terribile ultimamente perché è dovuta tornare nella sua Venezia. Proprio ...