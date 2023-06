Un Djokovic da record rivince Parigi e scioglie ogni dubbio | è lui il più forte della storia

(Di domenica 11 giugno 2023) Ci sono alcune date destinare a restare scolpite nelladel tennis: l’11 giugno 2023 è una di queste. Novakha infatti vinto il Roland Garros per la terza volta in carriera, ma soprattutto ha conquistato il suo 23° slam, staccando Rafa Nadal e diventando il più vincente di sempre. Un traguardo daper mille motivi, ma che in realtà non sorprende neppure più di tanto. E questa è proprio la cosa più importante che è riuscito a far: far passare per normale che un 36enne domini un torneo dello slam, battendo sul suo cammino il numero uno e il numero quattro del mondo, peraltro dopo aver vinto un altro slam a inizio stagione. Non dimentichiamo infatti che oggiè diventato il giocatore più anziano di sempre a giocare (e poi anche a vincere) una finale del Roland ...

Con questo titolo,diventa il primo uomo a trionfare almeno tre volte in ogni Slam, un traguardo che nel tennis femminile hanno raggiunto Margaret Court, Stefffi Graf e Serena Williams; ...Il 36enne serbo vince per la terza volta il Roland Garros e conquista il 23° titolo del Grande Slam, uno in più di Rafael Nadal,per il tennis maschile., che domani tornerà numero 1 ...... vincendo per la terza a Parigi e conquistando il 23esimo titolo del Grande Slam (assoluto). Dopo il colpo finale,si getta a terra per per la gioia della vittoria, poi si complimenta ...

ROLAND GARROS - Il re di Parigi è Novak Djokovic. Il serbo non perde l'occasione di diventare l'uomo dei record vincendo per la terza volta in carriera il Rolan ...