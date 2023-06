Un approccio innovativo per mitigare il cambiamento climatico utilizzando i sottoprodotti del cioccolato

(Di domenica 11 giugno 2023) Ilè uno dei prodotti più popolari e deliziosi al mondo, ma ha anche un potenziale sorprendente per aiutare a combattere il riscaldamento globale. Come?gli scarti della produzione del– i gusci di cacao – per creare una sostanza chiamata biochar, in grado di sequestrare l’anidride carbonica e arricchire i terreni.

Questo particolare modo di procedere viene definito con il termine di "tailored approach" che significa "sartoriale", costruito cioè su misura per la singola persona. Inoltre all'interno ...... a pochi passi da piazza Libertà, il ristorante sui generis , un progettoche porta la ... "Potremmo definirlo come un entry level, un primoa questo tipo di cucina, un modo per ...Gli investimenti e le questioni monetarie importanti richiedono unprudente. In coppia : ... Potreste divertirvi di più collaborando fianco a fianco con una persona o un team. Lo ...

Oil&gas, la cybersecurity ha bisogno di un approccio innovativo Energia Plus

A differenza del passato, dove la cura dei tumori o delle altre patologie del seno seguivano corsi tortuosi, ora con le "Brest Unit" le pazienti vengono seguite in tutte le fasi, dalla presa in cura a ...Milano – Gli approcci innovativi negli studi clinici sulla sclerosi laterale amiotrofica (SLA); l’attenzione a nuovi biomarcatori per la malattia; l’identificazione precoce dei sintomi sono tra i temi ...