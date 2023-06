Ultim’ora MotoGP | adesso è finita davvero | clamoroso addio

Leggi su rompipallone

(Di domenica 11 giugno 2023) Un vero e proprio fulmine a ciel sereno colpisce la. I diretti interessati non commentano, ma l’è ormai certo. Lasta entrando nel vivo della stagione. L’indicazione principale di questo inizio di Mondiale, giunto alla sua sesta gara, è il dominio della Ducati. Al momento infatti, in vetta alla classifica ci sono due moto di Borgo Panigale, quella ufficiale di Francesco Bagnaia e quella satellite di Marco Bezzecchi. Ad interrompere il monologo italiano nelle prime posizioni c’è il solo Brad Binder su KTM, attualmente al terzo posto in classifica generale. Chi sta andando male è invece la Yamaha che sembra non riuscire a trovare competitività rispetto a quanto stanno facendo le altre moto. Il primo pilota della casa giapponese in classifica è Alex Quartararo con circa la metà dei punti rispetto al duo di testa ...