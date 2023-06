Ultime Notizie Roma del 11-06-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 giugno 2023)dailynews radiogiornale frequenza appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in Tunisia in apertura siamo uniti dalla storia nel nostro comune interesse rafforzare le relazioni investire nella stabilità nella prosperità del paese ho detto la presidente della commissione Ue Ursula von der leyen dichiarazione congiunta con la prende Giorgia Meloni il primo ministro olandese Mark rutte a Tunisi dopo l’incontro il palazzo presidenziale di Cartagine con il presidente tunisino assai e l’Unione Europea la Tunisia ha proseguito info Demian hanno un ampio Inter le due care la chimica attività dei trafficanti di migranti noi a sosterremo con 100 milioni di euro per la sorveglianza delle frontiere marittime siamo pronti a mobilitarci contro i 900 milioni di euro come passi mediato potremmo finire subito ulteriore sostegno al bilancio fino a 150 milioni ...