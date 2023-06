Ultime Notizie Roma del 11-06-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 giugno 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno conflitto in Ucraina la controffensiva di chi è festa avanzando lentamente con difficoltà nel ovest della Regione dei sapori già soprattutto sud-ovest sud-est le forze russe si difendono con tenace mostra continua a rifornire le sue truppe nell’aria decisa non ritira secondo l’istituto per lo studio della guerra per occhi e poi avrebbe scelto una tattica complicata con assalti frontali alle postazioni Russia ma senza Una superiorità aerea che possa garantire l’azione di terra non si comprende che le forze piano subendo perdite negli attacchi iniziali contro alcune delle forze russe meglio preparati in Ucraina hanno osservato gli analisti del Centro Studi fuori banconote le truppe scelte o proteine hanno sfondato le prime linee di difesa del Cremlino Sono avanzate di quasi un ...