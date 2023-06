Ultime Notizie Roma del 11-06-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 giugno 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ae Gaia sfilano per il Pride 2020 335 carri da Piazza della Repubblica hanno raggiunto i Fori Imperiali intorno al popolo dell’arcobaleno che da tutta Italia raggiunto la capitale per un appuntamento preceduto da violente per il sostegno all’iniziativa prima concesso poi ritirato da parte della regione Lazio e anche per le trascrizioni di bimbi nati all’estero due coppie di mamme da parte del sindaco Roberto Gualtieri gli organizzatori parlano di un milione di persone 40.000 secondo la Questura è iniziato all’insegna dello scontro in Commissione Ambiente della camera l’esame di una proposta di legge di Fratelli d’Italia prima firma del capogruppo Tommaso Foti che l’intento di vietare la trasformazione di capannoni industriali o garage luoghi ...