Ultime Notizie – gli ospiti di Lucia Annunziata

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 11 giugno 2023) Tra i temi della puntata di oggi il viaggio di Meloni in Tunisia, il Gay Pride di Roma, la guerra in Ucraina Il viaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Tunisia e i rapporti tra il governo e l’Europa; l’assemblea nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati; il Gay Pride di Roma; la guerra in Ucraina; e la notizia, rivelata dal Wall Street Journal, secondo cui Cuba sarebbe pronta a concedere alla Repubblica popolare cinese un’area del suo territorio per installare un’infrastruttura di spionaggio. Questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda oggi, domenica 11 giugno, dalle 14,30 su Rai 3.di, i giornalisti Bruno Vespa, Claudio Tito, Angela Mauro e Giovanni Bianconi, il presidente dell’Anm Giuseppe Santa, il ...