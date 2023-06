Ultime Notizie – Giulia Tramontano | oggi funerale in forma privata

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 11 giugno 2023) “Strappati all’amore dei propri cari”. Sant’Antimo si preparaaldi. Nell’annuncio delle esequie sul manifesto anche il nome di Thiago, il bimbo che la 29enne uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello con almeno 37 coltellate portava in grembo. I genitori Loredana e Franco, i fratelli Chiara e Mario, i parenti e gli amici della giovane si ritroveranno per la cerimonia, che sarà instrettamente, nella parrocchia di Santa Lucia per alle 15. Nel comune a Nord di Napoli è stato dichiarato il lutto cittadino. Ieri la sorella di, Chiara, ha nuovamente ringraziato per la vicinanza e l’affetto, chiedendo nel contempo riservatezza in un messaggio pubblicato sui social: “Grazie a tutti dell’affetto che ci avete ...