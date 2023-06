Ultime Notizie – Djokovic vince per la terza volta il Roland Garros

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 11 giugno 2023) Ha sconfitto in finale il norvegese Ruud con il punteggio di 7-6 (7-1), 6-3, 7-5 dopo tre ore e quattordici minuti Novakriscrive la storia del tennis a Parigi. Il 36enne serboper laile conquista il 23° titolo del Grande Slam, uno in più di Rafael Nadal, record per il tennis maschile., che domani tornerà numero 1 del mondo, sconfigge in finale il norvegese Casper Ruud, numero 4 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-1), 6-3, 7-5 dopo tre ore e quattordici minuti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione