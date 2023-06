Ultime Notizie – “Dichiarazione congiunta con Ue passo importante”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 11 giugno 2023) “Concordo pienamente con quanto detto da von der Leyen, che voglio ringraziare per il suo instancabile lavoro, sono passati solo cinque giorni dal mio viaggio in Tunisia e siamo riusciti ad ottenere unrisultato oggi, anche frutto del lavoro diplomatico del governo italiano”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo l’incontro a Tunisi con il presidente della repubblica tunisina, Kais Saied, insieme alla Presidente della Commissione europea von der Leyen e al primo ministro olandese Mark Rutte. “Siamo contenti – ha aggiunto – di questafirmata tra Ue e Tunisia, è unverso la creazione di un vero e proprio partenariato con la Ue che possa affrontare in modo integrato tanto la crisi migratoria che lo sviluppo delle sponde del ...