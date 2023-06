Una giovane italiana è morta nell' incendio di una casa a Etterbeek , alle porte di Bruxelles . Il suo nome era Anna Tuzzato , 29 anni, originaria di Fiesso d'Artico (Venezia). Il rogo è scoppiato ...Alessandro Impagnatiello è imputato per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, uccisa con 37 coltellate a Senago, nel Milanese. Ma oltre a lei è morto anche il bimbo ...... CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Ucraina, ultime notizie. Media: russi minano sito chimico in Crimea contro avanzata di Kiev Il Sole 24 ORE

Missione tunisina per la presidente del Consiglio Meloni che è atterrata oggi in Africa con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il primo ministro olandese Mark Rutte. Colloquio ...La finale dei playoff più bella e seguita di sempre: in 61mila al San Nicola per assistere a un confronto di idee tecnico ma anche generazionale ...