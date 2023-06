Ultime Notizie – Bimba scomparsa a Firenze | l’appello della mamma | “Aiutatemi”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 11 giugno 2023) “Più passa il tempo e più ho paura che qualcuno me l’abbia portata via, non so cosa pensare.a ritrovarla”. Così Caterina, madredi origine peruviana, Mia Kataleya Chicllo Alvarez, 5 anni,da ieri nel quartiere fiorentino di Novoli, si dispera durante le ricerchefiglia. “Dov’è, dov’è la mia bambina?” è la frase che la donna continuamente ripete piangendo e consolata dalle amiche. “La piccola Cataleya Alvarez èda sabato pomeriggio a Novoli,. Condivido e faccio appello a chiunque avesse informazioni a contattare le Forze dell’Ordine. Ricerche in corso anche con i cani molecolari”. Così sui suoi profili social il presidenteRegione Toscana, Eugenio Giani, per aiutare nelle ricerche ...