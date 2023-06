UFFICIALE – Reggiana | Nesta è il nuovo allenatore

Leggi su 11contro11

(Di domenica 11 giugno 2023) In Serie B resta da capire chi tra Bari e Cagliari tornerà nella massima serie e chi, invece, salirà tra Lecco e Foggia. Nel frattempo, diverse squadre in questi giorni stanno cercando il profilo giusto per la panchina. La, ad esempio, ha scelto Alessandrocomeper la prossima stagione. Il tecnico romano, dopo aver allenato il Perugia e il Frosinone, è alla sua terza esperienza in cadetteria. L’ex difensore del Milan ritrova il ds Roberto Goretti con cui aveva già lavorato nel capoluogo umbro. Per lui contratto fino al 2024 con rinnovo automatico per un ulteriore stagione nel caso di raggiungimento della salvezza.è il: il comunicatoLa ...