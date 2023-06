Ufficiale | Aouar è della Roma E si prende la maglia 22 di Zaniolo

vanta 179 presenze in Ligue 1 con 30 gol e 24 assist. Nelle coppe europee il bilancio è di 34 partite e 5 reti. Tiago Pinto lo presenta così: 'è un calciatore giovane che può già vantare ...Leggi anche- Roma, prove di trattativa. Appuntamento segreto a Pasqua Colpo Roma: ecco. C'è l'accordo, firmerà un quinquennale coi giallorossic'è, ora N'Dicka e Tielemans: per la ...Proveniente dal Lione, dove ha fatto tutta la trafila nelle giovanili dall'età di 11 anni fino all'esordio in prima squadra nel 2017,vanta 179 presenze in Ligue 1 con 30 gol e 24 assist. Nelle ...

Roma, Aouar è ufficiale: ha firmato fino al 2028 Corriere dello Sport

Roma, le parole di Tiago Pinto sull’arrivo di Aouar. “Aouar è un calciatore giovane che può già vantare oltre 250 presenze nel calcio professionistico: possiede le qualità tecniche e i presupposti per ...Adesso è ufficiale: Aouar è un giocatore della Roma. Ad annunciarlo è stato lo stesso club giallorosso con il seguente comunicato: "L'AS Roma è lieta ...