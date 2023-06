Ufficiale Aouar alla Roma | Mou sta costruendo la squadra con cui può vincere

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) In base alle prime mosse del mercatonista, José Mourinho per restare nella Capitale deve aver posto delle condizioni precise. Nella sua rosa era evidente che servisse prima di tutto creazione di gioco a centrocampo e oggi arriva ufficialmente uno dei più bravi in questo: Houssemdal Lione. Aoaur è una mezzala creativa del 1998, quindi anche molto giovane, nato a Lione e di origine algerina, tanto che da poco ha scelto di giocare con la Nazionale de Les Fennecs. Dal 2016 è con il Lione, ladella sua città e i tifosi italiani ricorderanno soprattutto la sua bravura nel doppio confronto con la Juventus nella Champions League del 2020. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Laha pubblicato una nota molto esaustiva sul suo nuovo ...