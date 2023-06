Ufficiale | Aouar alla Roma | era un possibile obiettivo del Milan

Adesso èè un giocatore della Roma. Il centrocampista franco algerino, come si apprende dal comunicato pubblicato dal club dei Friedkin, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Queste ...Proveniente dal Lione, dove ha fatto tutta la trafila nelle giovanili dall'età di 11 anni fino all'esordio in prima squadra nel 2017,vanta 179 presenze in Ligue 1 con 30 gol e 24 assist. Nelle ...vanta 179 presenze in Ligue 1 con 30 gol e 24 assist. Nelle coppe europee il bilancio è di 34 partite e 5 reti. Tiago Pinto lo presenta così: 'è un calciatore giovane che può già vantare ...

Roma, Aouar è ufficiale: ha firmato fino al 2028 Corriere dello Sport

Arriva in giallorosso Houssem Aouar dal Lione, la mezzala creativa che serviva a Mourinho per dare nuova linfa alla sua squadra.Le prime parole del centrocampista algerino in un video pubblicato dai canali ufficiali del club giallorosso ROMA - Houssem Aouar è ufficialmente un giocatore della Roma. Il centrocampista algerino cl ...