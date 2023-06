Ucraina | Zuppi | faremo di tutto per realizzare pace giusta

(Di domenica 11 giugno 2023) "Per forza ci dobbiamo credere alla, Dobbiamo volerla. credo che i primi a volere lasono oggi gli ucraini e i soldati ucraini che rischiano. La chiave per lasta nella giustizia. Non ...

Lo ha detto il presidente della Cei Cardinale Matteoincaricato del Papa per la pace in, parlando a Repubblica delle Idee a Bologna. 11 giugno 2023Un grande in bocca al lupo e un augurio al cardinal, ma anche la politica deve esserci con uno sforzo diplomatico che sta accanto al supporto l'con ogni forma di assistenza necessaria'.' Un grande in bocca al lupo e un augurio al Cardinal, ma anche la politica deve esserci con uno sforzo diplomatico che sta accanto al supporto l'con ogni forma di assistenza necessaria ...

Ucraina, la diretta - Parolin: "Il cardinale Zuppi potrebbe incontrare il russo Kirill". Onu: peggiorano le condizioni ... Il Fatto Quotidiano

(ANSA) - ANCONA, 11 GIU - "Abbiamo camminato tenendo nel cuore l'iniziativa del Santo Padre, che ha inviato il card. Matteo Zuppi come pellegrino di speranza e osiamo credere che lei, presidente Putin ...Roma, 11 giu. (askanews) - IL cardinale Matteo Zuppi ha confermato la prossima tappa a Mosca della sua mediazione di pace su incarico di papa Francesco che lo ...