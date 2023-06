Ucraina | ultime notizie Mosca | ?nessuna possibilità di dialogo con Kiev Controffensiva ucraina in 4 aree

(Di domenica 11 giugno 2023) Oltre 6.000 persone, tra cui 235 bambini, sono state evacuate dalle zone allagate della regione di Kherson dopo il recente crollo della diga di Kakhovka. Zelenskyy ha confermato che insono in corso controffensive ed operazioni difensive, senza fornire ulteriori dettagli. Il Canada si impegna attivamente per favorire l’ingresso dell’nella Nato.

... nell'meridionale: lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione, Oleksandr Prokudin. "Nelle24 ore, il nemico ha lanciato 41 attacchi, sparando 247 proiettili da mortai, ...Le forze ucraine sono penetrate nella prima linea delle difese russe in alcune aree del fronte, riferisce Londra, mentre Kiev fa sapere di essere avanzati fino a 1,4 km in a Bakhmut in 24 ore. ......internazionali Gli Stati Uniti hanno inviato centinaia di vigili del fuoco in Canada nelle... Polemiche per Trudeau inMentre il Canada va...in fumo, il premier canadese Justine Trudeau ...

Le forze ucraine hanno liberato il villaggio di Blagodatnoye nella regione di Donetsk, nell'est del Paese: lo ha reso noto su Telegram il consigliere del ministero dell'Interno ucraino, Anton Gerashen ...«Il nemico si sta difendendo nelle direzioni Zaporizhzhia e Kherson», cioè sul fronte sud-est, dove «ha compiuto attacchi aerei nei distretti di Novopavlivka, Gulyaipol e Orikho» facendo fuoco con ...