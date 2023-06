Ucraina-Russia | drone si schianta a sud di Mosca

(Di domenica 11 giugno 2023) E' accaduto nella notte nel distretto Zhukovsky della regione di Kaluga. Non ci sarebbero vittime. A Belgorod maxi deragliamento di un treno merci, ipotesi sabotaggio Unsi èto la scorsa notte nel distretto Zhukovsky della regione di Kaluga, a sud di: lo riporta l’agenzia Tass citando informazioni fornite dal governatore locale Vladislav Shapsha. Secondo quanto riportato non ci sono state vittime mentre i servizi speciali della sicurezza russa sono al lavoro sul posto. Un maxi-deragliamento di 15 carrozze di un treno merci – avvenuto la scorsa notte – ha provocato intanto il blocco della circolazione ferroviaria nella regione di Belgorod, ai confini con l’. Lo riferisce l’agenzia Tass citando il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, che “ha espresso la speranza che venga gestita ...

...di Kiburna ai confini dell'Oblast di Belgorod hanno completato la prima fase dell'offensiva. Ad ogni caso, mi affretto a deludere quei sostenitori dellaimpressionabili che sono già ......alla legge che ha istituito un organismo che deve indagare "sulla influenza dellanella vita ... Oramai però le scelte sono fatte e la guerra inci metterà del suo. Tutti gli osservatori ......Papa (cardinal Zucchj) nel corso della sua missione diplomatica nella causa della pace in. ... mentre laè resiliente. Prigozhin ha attaccato ancora Mosca e paventa il " Rischio ...

La controffensiva ucraina avanza in almeno quattro zone. Mosca: respinti due attacchi a Bakhmut - Gb, la fonte d'acqua della Crimea a rischio dopo crollo diga - Gb, la fonte d'acqua della Crimea a rischio dopo crollo diga RaiNews

L’esercito ucraino ha concentrato gli sforzi in quattro zone del fronte, in particolare vicino alla città di Bakhmut ...La missione del cardinale Zuppi a Kiev fa riflettere sulla posizione di papa Francesco nel conflitto in Ucraina. La guerra, originata dall’invasione russa, è pagata in modo quasi esclusivo dagli ucrai ...