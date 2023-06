Ucraina | Mosca | Non ci sono le condizioni per i colloqui di pace | Kiev | I russi minano un sito chimico in Crimea | si rischia una nuova

... "Dal mio punto di vista, azioni di controffensiva difensiva stanno avendo luogo in", ha ... All'intensificazione delle operazioni militari a est e sud - est, che dura da tre giorni,ha ......sono le condizioni per colloqui di pace" Non ci sono le condizioni per i colloqui di pace tra Russia e. Lo afferma il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, parlando al canale Rossija 1.......della guerra - La timeline Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto...09 Un drone precipita a sud di

Ucraina-Russia, drone si schianta a sud di Mosca Adnkronos

La guerra in Ucraina giunge al giorno 473. Secondo funzionari di Kiev, i russi hanno"imbottito di esplosivi il gigantesco impianto chimico industriale Crimea Titan. Un drone è precipitato a sud di Mos ...Ad oggi non c'è nemmeno una "fragile base" per i colloqui con il governo ucraino: lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta la Tass. "Oggi non ci sono i presupposti per gli ac ...