Ucraina | Conte | ' venire a manifestazione 17 giugno per dire no a guerra' **

(Di domenica 11 giugno 2023) Roma, 11 giu. (Adnkronos) - "Il 17parleremo anche" del no allain Ucraina. Così Giuseppeal Forum in Masseria intervistato da Bruno Vespa sullaM5S di sabato prossimo. "Doveteal governo che non siete d'accordo. Giro nel Paese e mi dite che non siete d'accordo con il governo, ma poi dovetein piazza anche perche questa strategia militare non sta funzionando".

Questo non è il progetto dima nemmeno il progetto di Meloni, è il piano di rilancio dell'Italia" ha detto GiuseppeSondaggio piomba su Schlein: dove arrivaDi Paita, Bonetti e Marattin parlano come di 'una ... Dal Pd strappano con Ue e Nato: la guerra insvela il vero volto della sinistra In una lotta ...... con cui si esprime sulle prospettive della guerra inin un intervento pubblicato stamattina dall'Espresso. Cambia il vento a sinistra. Sondaggio piomba su Schlein: dove arriva'...

**Ucraina: Conte, 'non sta a Zelensky decidere come e quando ... Il Dubbio

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Il rischio è di un conflitto nucleare. Il tema è questo da porre al tavolo dei nostri alleati. Questa strategia dove ci sta portando Ci potete garantire che non avremo un ..."Prendo atto che sulla guerra non ci siamo, non vedo svolte" da parte del Pd. Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, parlando dei rapporti con il Pd di Elly Schlein, intervistato da Bruno Vespa ...