L'nel Donetsk, dove ha riconquistato tre villaggi. L'esercito di Kiev ha confermato in particolare la liberazione di Blahodatne, spiegando che gli ucraini hanno preso i nemici di sorpresa ...Domenica l'esercito ucraino ha dichiarato che le truppe hanno riconquistato il villaggio di Blagodatne nella regione di Donetsk. I filmati mostrano soldati che installano la bandiera gialloblu in cima ...Le cause della guerra in: il riassunto . Gli eserciti e le forze in campo di Russia,e dei rispettivi alleati . Quali Paesi fanno parte della Nato . Dove si trova il Donbass e perché ...

Ucraina avanza nel Donetsk, "Russia fa saltare un'altra diga" Adnkronos

L’Ucraina libera tre villaggi ... Gulyaipol e Orikho” sparando su oltre 20 insediamenti. Nel Donbass, Kiev avanza di quasi un chilometro e mezzo verso Bakhmut, anche se i russi “continuano a ...Il cardinal Zuppi: "Folle accettare il rischio nucleare". Il Gruppo Wagner: "Gli ucraini sono riusciti ad avanzare di 6-7 chilometri negli ultimi giorni" ...