L'nel Donetsk, dove ha riconquistato tre villaggi. L'esercito di Kiev ha confermato in particolare la liberazione di Blahodatne, spiegando che gli ucraini hanno preso i nemici di sorpresa ...Domenica l'esercito ucraino ha dichiarato che le truppe hanno riconquistato il villaggio di Blagodatne nella regione di Donetsk. I filmati mostrano soldati che installano la bandiera gialloblu in cima ...Le cause della guerra in: il riassunto . Gli eserciti e le forze in campo di Russia,e dei rispettivi alleati . Quali Paesi fanno parte della Nato . Dove si trova il Donbass e perché ...

Ucraina avanza nel Donetsk, "Russia fa saltare un'altra diga" Adnkronos

(Adnkronos) – L’Ucraina avanza nel Donetsk, dove ha riconquistato tre villaggi. L’esercito di Kiev ha confermato in particolare la liberazione di Blahodatne, spiegando che gli ucraini hanno preso i ne ...Sarebbero i primi successi della controffensiva cominciata sabato: intanto la Russia continua a sostenere di respingere i suoi attacchi ...