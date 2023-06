Twente in Conference League | vinta la finale di ritorno dei playoff

(Di domenica 11 giugno 2023) Così come successe lo scorso anno, ilsi è qualificato alla prossima. Decisiva la vittoria per 1-0 sullo Sparta Rotterdam nelladidel, arrivata grazie al gol di Brenet al 53? dopo che l’andata si era conclusa sull’1-1. Ilsi giocherà l’accesso alla fase a gironi con i preliminari di agosto. SportFace.

