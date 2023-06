(Di domenica 11 giugno 2023) È uscito venerdì 9 giugno, “”, ilsingolo di, artista, produttrice e cantautrice da miliardi di stream, vincitrice di un Grammy Award e di 12 Latin Grammy. Ilsarà in rotazione radiofonica da venerdì 16 giugno. Da oggi è online anche ildi “”, girato interamente in Giappone e diretto da Styllz. Seguendo l’esplorazione sonora presente nel suo rivoluzionario album “Motomami” (certificato ORO in Italia), “” è una canzone sensuale co-prodotta da Rosalía, composta da un stile reggaeton arricchito dalle dolci note del koto, strumento nazionale Giapponese. Girato interamente in Giappone, ildi “” mostrae il suo amico a quattro zampe vagare immersi nei propri pensieri ...

“Tuya”, alla scoperta del nuovo brano di Rosalia [VIDEO] L'Opinionista

