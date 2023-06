Tuttosport – Torino | raduno al Filadelfia e ritiro a Pinzolo | il programma

Leggi su justcalcio

(Di domenica 11 giugno 2023) 2023-06-11 15:13:03 Arrivano conferme da TS: Il Toro è già proiettato alla prossima stagione, si sta accelerando per mettere Ivan Juric nella condizione di poter lavorare nel miglior modo possibile. A livello organizzativo è già tutto pronto e sono già state organizzate due amichevoli. Ma procediamo con ordine: i giocatori si ritroveranno alil 10 luglio, a poco più di un mese dall’inizio degli impegni ufficiali, dove svolgeranno i primi test atletici. Dopodiché, il 17 luglio è prevista la partenza per, dove i granata effettueranno il classico, per così dire, quello più duro, in altura, all’aria fresca e lontano dai riflettori con un solo obiettivo: mettere benzina nel motore per arrivare sino alla fine senza pause. Ci sarà poi un richiamo nella breve pausa natalizia ma il più dovrà essere fatto in ...