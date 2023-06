"Oggi alcuni giornali infangano, raccontando i fatti della Nave Galata Seaways come 'inventati'. Poiché Ministero della Difesa e Ministro agiscono con responsabilità ed approfondendo, è giusto ...... nel piazzale del Museo dei, gli Ingegni del Di Zinno sono pronti a sfilare per le vie del centro cittadino. Tangibile la preoccupazione che però non smorza l'entusiasmo e l'emozione di...... "permangono ancora moltie opacità. Tanto che sono tuttora in corso inchieste sui '...e tre irriducibili uomini di fiducia del boss Totò Riina. E depositari di 'indicibili segreti'. ...

Tutti misteri della nave turca: Crosetto attaccato replica alle accuse TGLA7

"Oggi alcuni giornali infangano, raccontando i fatti della Nave Galata Seaways come 'inventati'. Poiché Ministero della Difesa e Ministro agiscono con responsabilità ed approfondendo, è giusto ...Il messaggio del sindaco di Campobasso al termine della manifestazione Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha lanciato il suo consueto messaggio al termine della sfilata dei Misteri che si sono ...