Tumori | scoperta la molecola che rallenta la crescita dei gliomi cerebrali | nuove terapie in vista

(Di domenica 11 giugno 2023) Uno studio internazionale, che ha visto la partecipazione attiva della Neuro-Oncologia universitaria dell’ospedale Molinette della Citta’ della Salute di Torino, attualmente diretta dalla professoressa Roberta Ruda’, ha dimostrato che una nuova, vorasidenib, e’ in grado dire latumorale deidi basso grado. I risultati dello studio Indigo, che ha reclutato 331 pazienti da 10 Paesi e che potrebbe rivoluzionare la pratica clinica, sono stati appena pubblicati sulla riscientifica internazionale New England Journal of Medicine e sono stati presentati in anteprima nei giorni scorsi in sessione plenaria all’American Society of Clinical Oncology (ASCO) a Chicago. La Neuro-Oncologia dell’ospedale Molinette, avendo partecipato al disegno dello studio e reclutato pazienti, ...