Tu puoi dire adesso che la Meloni | ovazione in studio | siluro di Cruciani

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 giugno 2023) «Il problema è che purtroppo ci sono delle persone che sono dei pezzi di m...., diciamolo in maniera chiara, che vanno presi e colpiti». A Dritto e rovescio, su Rete 4, Paolo Del Debbio parla delle violenze dei poliziotti indagati a Verona per tortura. Un fatto gravissimo, che ha sconvolto l'Italia e che contemporaneamente, come prevedibile, ha innescato una polemica politica molto strumentale, ça va sans: la sinistra grida al regime e accusa il governo di centrodestra di favorire, se non incoraggiare un clima «da manganellatori», suggerendo protezione e impunità per quegli esponenti di forza italia tentati dall'usare maniere forti, troppo forti. La realtà, come noto, è diversa: l'inchiesta di Verona nasce 8 mesi fa, ben prima dell'approdo a Palazzo Chigi della, e il fatto che le indagini siano state affidate alla stessa polizia conferma ...