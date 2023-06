Trump | caccerò il corrotto Biden dalla Casa Bianca nel 2024

"Nel 2024il corrotto Biden dalla Casa Bianca. Le forze interne che vogliono distruggere l'America ... Lo ha detto Donaldad una convention repubblicana a Columbus, in Georgia, nella sua ..." Il 5 novembre del 2024il corrotto Biden dalla Casa Bianca e finirò il lavoro che ho ... L'affondo di The Donaldha descritto il Dipartimento di Giustizia come " un nido malato di ...Usa 2024,: 'Biden corrotto, lodalla Casa Bianca'. Allarme sicurezza per l'incriminazione Parlando in Georgia alla platea del Partito repubblicano, Donaldha promesso che da presidente degli ...