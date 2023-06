Trump non molla | resterò ricandidato anche se sarò condannato

(Di domenica 11 giugno 2023) Donaldha assicurato essere determinato a mantenere la propria ricandidatura alla Casa Biancain caso di condanna per i reati che gli vengono contestati. "Non mi ritirerò mai", ha dettoin un'intervista a Politico.com a bordo del suo aereo."Questi sono teppisti e degenerati che mi inseguono", ha dettosul procuratore speciale Jack Smith e il suo ufficio che sostengono le accuse nei suoi confronti. "Nessuno - ha affermato ancora - vuole essere incriminato. Non voglio essere incriminato. Non sono mai stato incriminato. Ho attraversato tutta la mia vita, ora vengo incriminato ogni due mesi. È chiaramente un'azione politica".

