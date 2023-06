Trump | “Nel 2024 sfratterò dalla Casa Bianca un presidente corrotto”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 11 giugno 2023) NEW YORK – Nel suo primo discorso pubblico da quando è stato incriminato da un gran giurì federale, l’exUsa Donaldha utilizzato le accuse penali contro di lui per promuovere la sua rielezione. “Il 5 novembreci opporremo all’establishment politico, sfratteremo untotalmente, Joe Biden,, e finiremo il lavoro che abbiamo iniziato!”, ha dettoalla convention del partito repubblicano della Georgia. “Se non è me che stanno perseguitando, è qualcun altro, e quella persona non sarà in grado di resistere al fuoco”, ha aggiunto ‘The Donald’. “Perché quel fuoco non si ferma solo con me, quel fuoco continuerà contro qualsiasi conservatore, qualsiasi ...