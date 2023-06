Trump | ' Mi candiderò alla Casa Bianca anche se condannato'

La7.it - Donaldnon si ritirerà dalla corsa alla Casa Bianca. All'indomani dei due comizi in Georgi a e North Carolina, i primi interventi pubblici dall'annuncio dell' incriminazione per le ...La7.it - Donaldnon si ritirerà dalla corsa alla Casa Bianca. All'indomani dei due comizi in Georgi a e North Carolina, i primi interventi pubblici dall'annuncio dell' incriminazione per le ...Donaldnon ha nessuna intenzione di mollare la corsa alle presidenziali del 2024, neanche in caso di condanna. 'Non mollerò mai', ha dichiarato l'ex presidente in un'intervista a Politico a bordo del ...